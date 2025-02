BSW stellt sich in Kempten vor

Klaus Ernst und Ernst Ohmayer vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) haben auf ihrer Wahlkampftour durch Bayern Station in Kempten gemacht. Der 70-jährige Ernst sitzt seit 20 Jahren im Bundestag und sieht seine Partei bei fünf Prozent. Bei einer Frühstücksrunde im Art-Hotel sagte der stellvertretende Vorsitzende der Gruppe BSW im Bundestag: „Der Ukrainekrieg muss schnellstens am Verhandlungstisch beendet werden. Anschließend brauchen wir eine Friedensordnung in Europa.“

Ohmayer trat ein für mehr Mietwohnungen: „Der genossenschaftliche Wohnungsbau muss gefördert werden.“ Beide fordern eine Krankenversicherung, in die alle einzahlen, eine Mindestrente von 1500 Euro und einen Mindestlohn von 15 Euro.

Bündnis Sahra Wagenknecht: BSW-Kandidaten Klaus Ernst und Ernst Ohmayer in Kempten

Mit Blick auf die Energieversorgung setzen sie auf günstiges Gas aus Russland. Zur Netzstabilität in Deutschland sollen Gaskraftwerke und Batteriespeicher beitragen.

Klaus Ernst ist Bayernvorsitzender des BSW und Landesspitzenkandidat. Ohmayer tritt ebenfalls auf der Landesliste an und stammt aus dem Großraum München.

