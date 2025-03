Buchenberg streicht das Klimaschutzkonzept und will stattdessen in Energie investieren

Wirklich hilfreich oder nur ein „Papiertiger“? Weil die Gemeinde Buchenberg ihr Klimschutzkonzept überholen müsste, war diese Frage nun Thema im Rat. Hintergrund war freilich auch die angespannte Haushaltslage, die aktuell nahezu jede Kommune beschäftigt. 27.300 Euro wären für ein erneuertes Konzept fällig. Zu viel, entschieden die Mitglieder des Gremiums.

Energieteam spricht sich gegen Klimaschutzkonzept aus

Die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in Schule, Sportstätten und auf den Straßen, der Neubau von PV-Anlagen auf kommunalen Dächern sowie ein neuer Biomassekessel und die Sanierung des Heizwerks nannte Bürgermeister Toni Barth auf Anfrage unserer Redaktion als Beispiele dafür, was durch das Vorgängerkonzept erreicht wurde. Auch Informationskampagnen für Bürgerinnen und Bürger, bei denen über Energiesparmöglichkeiten aufgeklärt wurde, waren Ergebnisse , sagte Barth. Etwa unter dem Motto „Check-Deine-Heizung“ erhielten zuletzt 30 Buchenberger Haushalte eine Beratung des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza) im Gesamtwert von 6600 Euro.

Diese und weitere Maßnahmen habe das Eza-Team gemeinsam mit dem Energieteam der Gemeinde erarbeitet, zu dem Bürger, Verwaltungsmitarbeitende und Gemeinderäte gehören, sagte Barth. Das Konzept sei richtungsweisend gewesen, aber: „Es gibt viele Informationen, theoretische Hochrechnungen und Entwicklungsszenarien, die teils nicht umsetzbar sind, da hier die entscheidenden Impulse von Privatpersonen kommen müssen. Diese können jedoch nicht oder nur sehr gering kommunal beeinflusst werden.“

Deshalb wolle die Gemeinde nun statt in ein erneutes Klimaschutzkonzept in konkrete Maßnahmen investieren - was die Rätinnen und Räte einstimmig unterstützten.

Gemeinde wil Öl- und Gasheizungen tauschen

Das wirkt sich auch finanziell aus. Denn nicht nur der Eigenanteil von 13.600 Euro stehe nun für Investitionen zur Verfügung, sagte Barth. Ein solches Konzept werde zwar mit 13.700 Euro gefördert, doch dieser Zuschuss würde erst 2028 ausgezahlt, die Gemeinde hätte also überbrücken müssen.

Im Zuge dieser Investitionen will die Gemeinde Photovoltaikanlagen weiter ausbauen. Konkret geplant ist laut Barth außerdem, Öl- und Gasheizungen in kommunalen Gebäuden gegen „regenerative Lösungen“ auszutauschen. Barth erklärte: „Nachdem wir seit 15 Jahren beim European Energy Award in Sachen Energie und Klimaschutz unterwegs sind, trauen wir uns durchaus selbst einiges zu.“