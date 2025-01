„So schwierig wie nie“ und trotzdem Hoffnung? Das beschäftigt Vereine in Buchenberg 2025

„Ich kann mich nicht erinnern, dass es in 20 Jahren Amtszeit einmal so schwierig war“, erzählte Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse während seines Auftritts als Gastredner beim Neujahrsempfang in Buchenberg. Angesichts zahlreicher Krisen von Klimawandel über Kriege bis zu wirtschaftlichen Unsicherheiten sei mittlerweile vieles, was vorher als stabil galt, in Unordnung geraten. Doch Pessimist wolle er keiner sein, sagte Bosse.

Laura Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buchenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neujahrsempfang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis