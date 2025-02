Bürgermeister-Neuwahl Betzigau 2025 „Plötzlich standen wir ohne Kandidat da“: Kurzfristige Neuwahl in Betzigau fordert Parteien

Die vorgezogene Bürgermeisterwahl am 27. April 2025 stellte die politischen Gruppierungen in Betzigau vor Herausforderungen. Was im Hintergrund ablief.