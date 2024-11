Stadt streicht Zuschuss für Cambodunum-Cup

62 Mannschaften in den vier Altersklassen traten im Juni beim Cambodunum-Cup im Kemptener Illerstadtion gegen den Ball. Doch jetzt droht der Veranstaltung - einem der größten Jugendfußball-Turniere in Süddeutschland - das Aus. Denn der Haupt- und Finanzausschuss hielt in den Haushaltsberatungen daran fest, den Zuschuss von 24.000 Euro für das Turnier zu streichen. Um das Turnier zu retten, führe die Verwaltung Hintergrundgespräche, erklärte Sozialreferent Thomas Baier-Regnery. „Wir sprechen mit allen Vereinen darüber, wie wir das Turnier fortführen können. Aber das ist nicht ganz einfach - deshalb brauchen wir noch Zeit.“

Fällt der Cambodunum-Cup dem Sparkurs der Stadt Kempten zum Opfer?

„Mir würde es sehr leidtun, wenn der Cambodunum-Cup diesen Haushaltsberatungen zum Opfer fallen würde“, sagte Andreas Kibler (Freie Wähler/ÜP) und erinnerte, dass schon bald die Ausschreibung für das Turnier im kommenden Jahr erfolgen müsse. „Ich würde mir wünschen, wenn die Marke erhalten bleibt und wir in besseren Zeiten wieder Mittel zur Verfügung stellen können.“ Auch Katharina Schrader (SPD) bedauerte die Kürzungen.: „Bei den freiwilligen Leistungen trifft es vor allem den sportlichen Bereich“, sagte sie in Bezug auf das Budget des Amts für Kindertagesstätten, Schulen und Sport. „Aber die Basisförderung für die Vereine bleibt erhalten.“

Auch die Eiszeiten für das Eishockey werden begrenzt

Neben dem Cambodunum-Cup wird bei der Sportförderung auch in anderen Bereichen gespart: So sollen die „Eismieten“, die die Stadt bisher für den ESC Kempten im Eisstadion bezahlt hat, bei 120.000 Euro gedeckelt und so 30.000 Euro eingespart werden. Hier habe man das Gespräch mit dem ESC-Vorstand gesucht, erklärte Sozialreferent Baier-Regnery. Zudem soll die Sportlerehrung der Stadt nur noch alle zwei Jahre stattfinden und so rund 21.000 Euro eingespart werden. Auch hier liefen jedoch noch Gespräche, wie die Sportlerinnen und Sportler doch weiter jährlich ausgezeichnet werden können.