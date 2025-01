Schüler können ohne Latein Spanisch lernen

Wer am Carl-von-Linde-Gymnasium (CvL) in Kempten Spanisch als dritte Fremdsprache belegen wollte, konnte das bislang nur, wenn sie oder er zuvor bereits Latein gelernt hatten. An allen anderen Gymnasien in Kempten und Umgebung gab es diese Voraussetzung nicht. Das Gymnasium hätte seinen Schülerinnen und Schülern das gerne schon länger ermöglicht - Personal und Räume reichen aus, doch es fehlte die Erlaubnis aus dem Kultusministerium. Das genehmigte dem CvL jetzt, die moderne Fremdsprachenfolge Englisch-Französisch-Spanisch ab dem kommenden Schuljahr anzubieten. An der Schule ist man erleichtert.

„Wir sind froh, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern dieses Angebot machen können“, sagt Schulleiter Dr. Stefan Dieter. Durch die Einführung der Fremdsprachenfolge könne das CvL ein vielseitiges Bildungsangebot schaffen. Insbesondere Eltern und Schüler hätten in der Vergangenheit wiederholt den Wunsch geäußert, Spanisch nach Englisch und Französisch als dritte Fremdsprache wählen zu können, erklärt Dieter. Dieses Anliegen wurde von allen schulischen Gremien wie Lehrerkonferenz, Elternbeirat und Schulforum einstimmig unterstützt.

Fehlendes Sprachen-Angebot als Wettbewerbsnachteil?

„Ich weiß nicht, ob es im Vergleich zu anderen Schulen in Kempten und Umgebung ein Wettbewerbsnachteil war“, sagt der Schulleiter. „Wir lernen die Schüler ja nicht kennen, die sich gegen das CvL entschieden haben. Aber ein Vorteil war es sicher nicht.“ So ist Dieter froh, dass er das Angebot ab dem kommenden Schuljahr ermöglichen kann. „Vor allem, weil die Schüler jetzt entsprechend ihren Stärken und Begabungen wählen können.“

Vorausgegangen waren jahrelange Bemühungen: Seit 2019 laufen Gespräche mit dem Ministerium, bei denen sich auch der Landtagsabgeordnete Alexander Hold (Freie Wähler) aus Kempten für die Interessen der Schule einsetzte. „Nach mehreren Gesprächen mit der Schulleitung habe ich mich immer wieder beim Kultusministerium dafür stark gemacht, dass mit der modernen Fremdsprachenfolge die Attraktivität der Schule gestärkt wird“, sagt Hold. Dabei habe er mit Kultusministerin Anna Stolz, aber auch bereits mit ihrem Vorgänger Michael Piazolo gesprochen, erklärt der Kemptener Stadtrat.

Keine Wahlmöglichkeit „schwer vermittelbar“

Der sprachliche Zweig am CvL ermöglicht Schülern jetzt nach den bereits bestehenden Fremdsprachenfolgen Latein-Englisch-Spanisch und Englisch-Latein-Spanisch ab dem Schuljahr 2025/26 auch die Variante Englisch-Französisch-Spanisch. „Es war schwer vermittelbar, dass keine Wahlmöglichkeit für Spanisch ohne vorherigen Lateinunterricht bestand“, erklärt der Abgeordnete Hold, selbst Absolvent des Carl-von-Linde-Gymnasiums. „Ich selbst bin nach wie vor davon überzeugt, dass Latein eine hervorragende Grundlage für analytisches, strukturiertes Denken und das Erlernen weiterer Fremdsprachen bietet.“ Man müsse jedoch akzeptieren, dass sich bisher viele Eltern deshalb für eine andere Schule entschieden, weil die moderne Fremdsprachenfolge an anderen Gymnasien in der Umgebung möglich war, nur nicht am CvL.

60 Millionen Euro für „neues“ Carl-von-Linde-Gymnasium Kempten

Neben dem sprachlichen bietet die Schule auch einen musischen und einen sozialwissenschaftlichen Zweig an. Dass das CvL für Schülerinnen und Schüler attraktiv bleibt, ist für die Stadt wichtig, die in den kommenden Jahren viel Geld in das Gymnasium investiert: Das Gebäude soll für rund 60 Millionen Euro erweitert und saniert werden. Für die Erweiterung wird ab Sommer 2026 ein eigenständiger Baukörper mit Fachräumen und Klassenzimmern realisiert. In einem zweiten und dritten Bauabschnitt wird dann der Gebäudebestand ab 2028 generalsaniert und eine zentrale Aula mit Bühne in den bestehenden Innenhof integriert. Im Sommer 2031 soll das „neue“ Carl-von-Linde-Gymnasium fertig sein.