„Dieser Chor ist von Gott gewollt“

Gleich ein doppeltes musikalisches Jubiläum wird am 22. März 2025 in Durach gefeiert. Mit dem 20-jährigen Bestehen des Chors Insieme, der in der Duracher Mehrzweckhalle gemeinsam mit Gästen ein Jubiläumskonzert gestaltet, blickt nämlich auch Priska Dorn auf eine 20-jährige Tätigkeit als ehrenamtliche Chorleiterin zurück. Anlässlich des Weltjugendtages 2005 führte die gebürtige Duracherin aus der Not heraus fünf Sänger und fünf Instrumentalisten zusammen, um einen Jugendgottesdienst zu gestalten. Bei der Gründung sowie in den ersten Jahren wurde sie von der damals noch in Durach wohnenden und in der Pfarrei sehr engagierten Karin Gröger unterstützt.

