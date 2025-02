Das müssen Sie zum Cometsball 2025 in der Bigbox wissen

Zur Faschingssaison ist im Allgäu der Cometsball in der Bigbox in Kempten nicht mehr wegzudenken. Laut der Veranstalter handelt es sich dabei um die größte Faschingsparty in der Region. Im vergangenen Jahr waren 4000 Besucherinnen und Besucher dabei und feierten unter anderem mit Ballermann-Star Mickie Krause.

Auf welche Acts sich Faschingsfans in diesem Jahr freuen dürfen und alle wichtigen Infos zum 28. Comets Sportlerball 2025 in der Bigbox in Kempten gibt es in diesem Artikel.

Alle wichtigen Informationen zum Cometsball 2025 in der Bigbox in Kempten:

Datum: Freitag, 28.2.2025

Einlass/Beginn: ab 20 Uhr

Tickets: à 17 Euro auf www.bigboxallgaeu.de oder in den Vorverkaufsstellen (Bigbox, Allgäuer Zeitung)

Cometsball 2025 in der Bigbox in Kempten - welche Stars treten auf?

War auf dem Cometsball 2024 noch Ballermann-Sänger Mickie Krause Star des Abends, dürfen sich die Gäste 2025 auf Julian Sommer in der Bigbox in Kempten freuen. Seinen Durchbruch hatte er 2022 mit seinem Hit „Dicht im Flieger“ geschafft. Der Song schaffte es bis auf Platz vier der deutschen Media Controls Charts und konnte Gold holen.

Einen weiteren Volltreffer landete Julian Sommer (26) im Frühjahr 2023 mit der Single „Peter Pan“, die er zusammen mit Mia Julia herausbrachte. Auch sein Song „Arielle“, zusammen mit Lorenz Büffel, kam in der Partyszene an und ist ein Dauerbrenner am Ballermann.

Icon Galerie 72 Bilder Schatzi schenk mir ein Foto: 4000 Maskierte feiern mit Mickie Krause und den Lamas.

Neben Julian Sommer sind auch in diesem Jahr die Lamas wieder dabei. Das Allgäuer Deutsch-Italo-Popschlager-Duo wartet dabei mit einer Mischung aus Cover-Songs und eigenen Liedern auf.

Honk, DJ Chris Mega, DJ Chef Curry und DJ Twenty B runden das Line-Up für den Cometsball 2025 in der Bigbox in Kempten ab. Das ist der konkrete Zeitplan für den Partyabend in der Bigbox:

Zeitplan für die Bigbox:

20 - 22.30 Uhr: DJ Chris Mega

22.30 - 23.15 Uhr: Honk

23.15 - 0 Uhr: Julian Sommer

0 - 3 Uhr: DJ Chef Curry

Zeitplan für die Kultbox:

21.30 - 4 Uhr: Lamas und DJ Twenty B

Wichtige Informationen zum Cometsball in der Bigbox in Kempten 2025

Für Gäste des Cometsballs 2025 in der Bigbox in Kempten gibt es ein paar Dinge zu beachten. So sind Taschen größer als das DIN A4 Format, aber auch Rucksäcke, Helme u.ä. verboten und dürfen nicht mit in die Halle genommen werden.

Außerdem weisen die Veranstalter darauf hin, dass das Sicherheitspersonal am Einlass auch kleine Taschen auf verbotene Gegenstände untersucht. Die Veranstalter bitten Besucher, so wenig Gegenstände wie möglich mitzubringen, um die Kontrollen zu unterstützen und zu beschleunigen.

Ein wichtiger Hinweis für Verkleidete: Vom Mitbringen von waffenähnlichen Kostümgegenständen, wie Schwerter, Stich- und Schusswaffen, bitten die Veranstalter abzusehen.

Welche weiteren Faschingspartys in den kommenden Wochen im Oberallgäu steigen, erfahren Sie hier. Wer im Ostallgäu und in Kaufbeuren einen Faschingsumzug besuchen möchte, kommt hier auf seine Kosten.