Damit Petersthal weiter feiern kann

An der Schachenstraße in Petersthal - hier noch mit schneebedeckter Wiese - sollen Wohnhäuser entstehen. Unterhalb des Grunstücks grenzt das Vereins- und Gästehaus an (im Bild hinter der Hecke). Feiern sollen dort auch künftig noch möglich sein.

Foto: Martina Diemand