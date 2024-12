Ein Kino-Jahr mit gemischten Gefühlen und vagen Ausblicken

Es war ein durchwachsenes Kinojahr in Kempten: Gut 170.000 Besucherinnen und Besucher kamen bis 19. Dezember ins Colosseum-Center. Das sind zwar rund 13.000 weniger Gäste als im Vorjahr. Doch die Kino-Familie Dietel-Sing zeigt sich dennoch zufrieden und rechnet noch mit einem guten Endspurt. „Die starken Filme ‚Vaiana 2‘ und ‚Mufasa - Der König der Löwen‘ laufen jetzt“, sagt Pia Schmidt-Sing. Nicht so gut lief es mit den Filmnächten auf der Burghalde. Die Stadt wollte kurzfristig wegen der komplizierten Notfall- und Rettungssituation die maximale Besucherzahl von 1500 auf 900 Personen reduzieren, was für die Kino-Familie finanziell nicht stemmbar gewesen wäre.

Michael Dumler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinofilm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burghalde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis