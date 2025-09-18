Icon Menü
Das neue Kemptener Bussystem muss sich jetzt auch auf den Schülerverkehr einstellen. Überraschungen bleiben nicht aus.

Nahverkehr in Kempten

Neues Bussystem in Kempten: Schulverkehr sorgt für Überraschungen

Mit dem Schulstart wird das neue Bussystem in Kempten erneut auf die Probe gestellt. Verkehrsbetriebe müssen teilweise auf unerwarteten Andrang reagieren.
Von Jochen Sentner
    Mit Beginn des Schuljahrs wurde deutlich, dass auf einigen Linien zusätzliche Busse nötig sind. Die Verbindung von und nach Waltenhofen ist ein Beispiel. Foto: Ralf Lienert

    Der Start des neuen Nahverkehrs in Kempten brachte nach dem 8. September manche Erkenntnis – für Fahrgäste wie für Organisatoren. Ein weiterer Prüfstein für die neue Linienführung war diese Woche der Beginn des Schuljahrs. Das erste Fazit der Kemptener Verkehrsbetriebe (KVB): „Das System funktioniert auch mit Schülerverkehr. Einzelne Verbindungen waren aber anfangs überlastet“, räumt Geschäftsführer Thomas Kappler ein.

