Neues Bussystem in Kempten: Schulverkehr sorgt für Überraschungen

Der Start des neuen Nahverkehrs in Kempten brachte nach dem 8. September manche Erkenntnis – für Fahrgäste wie für Organisatoren. Ein weiterer Prüfstein für die neue Linienführung war diese Woche der Beginn des Schuljahrs. Das erste Fazit der Kemptener Verkehrsbetriebe (KVB): „Das System funktioniert auch mit Schülerverkehr. Einzelne Verbindungen waren aber anfangs überlastet“, räumt Geschäftsführer Thomas Kappler ein.

Jochen Sentner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Kappler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis