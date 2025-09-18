Neues Bussystem in Kempten: Schulverkehr sorgt für Überraschungen

Der Start des neuen Nahverkehrs in Kempten brachte nach dem 8. September manche Erkenntnis – für Fahrgäste wie für Organisatoren. Ein weiterer Prüfstein für die neue Linienführung war diese Woche der Beginn des Schuljahrs. Das erste Fazit der Kemptener Verkehrsbetriebe (KVB): „Das System funktioniert auch mit Schülerverkehr. Einzelne Verbindungen waren aber anfangs überlastet“, räumt Geschäftsführer Thomas Kappler ein.
Nahverkehr in Kempten
