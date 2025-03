Dauerparker in Oy-Mittelberg: Helfen Parkgebühren?

Immer wieder parken Autos tagelang auf öffentlichem Grund, immer wieder in großer Zahl auf Privatflächen, wenn Bade- und Wanderwetter lockt: Das Thema Parken beschäftigt nach wie vor in Oy-Mittelberg. Ob Gebührenpflicht und Automaten weiterhelfen? Darüber scheiden sich die Geister.

Auf Antrag von Ingunn Springkart (FW) wurde das Thema nun wieder im Gemeinderat diskutiert. Sie fordert am Kurhaus einen Automaten, um Camper zuverlässiger abzukassieren und Dauerparker zur Kasse zu bitten. Auch am Wanderparkplatz Mittelberg will sie eine Gebührenpflicht, um Dauerparker abzuhalten. Das soll verhindern, dass Tagesgäste wegen Überfüllung auf andere Flächen ausweichen. Der Antrag sorgte für reichlich Diskussion.

„Viele im Ort finden es ungerecht, dass sie selbst Stellplätze schaffen müssen und andere über Wochen öffentliche Parkplätze belegen“, erklärte Springkart.

Parkgebühren für Dauerparker in Oy-Mittelberg?

Bislang fällt am Kurhaus nur für Wohnmobile eine Gebühr an, die beim Wirt zu bezahlen ist. Was zuletzt wohl nicht zuverlässig funktionierte. Das gesamte Gremium stimmte dafür, dort einen Automaten aufzustellen.

Kontrovers wurde diskutiert, ob auch Dauerparker bezahlen müssen - am Kurhausparkplatz und in Teilen Mittelbergs. Die Situation verschärfe sich vor allem durch Gäste eines örtlichen Betriebs, der von dort aus Alpenüberquerungen anbietet, so der Tenor. „Das wird nur bei uns geduldet, es muss eine Lösung her“, forderte Christoph Olbrich (CSU). „Mir ist noch nie aufgefallen, dass das andere behindert“, wandte Erhard Liebl (CSU) mit Blick auf das Kurhaus ein. In Mittelberg gebe es zeitweise Überschneidungen, die Gemeinde profitiere aber vom Unternehmen. Liebl lehnte Parkgebühren ab, weil er fürchtet, dass der Betrieb sonst abwandert. Springkart wandte dagegen ein, dass Parken in anderen Gemeinden teurer sei.

Am Kurhaus Oy-Mittelberg bezahlen Camper und Wohnmobilisten künftig am Automaten fürs Parken

Werner Zitt (CSU) warnte, dass eine Gebührenpflicht Menschen motiviert, in Wohngebieten zu parken. Außerdem würden Gebühren auch Einheimische betreffen, sagte Gudrun Steiner (Liste Haslach). Hubert Rothermel (Bürgerblock Petersthal) schlug vor, mit dem Unternehmen eine Lösung zu suchen. Susanne Hengge (Aktive Liste) kritisierte zwar den Missbrauch öffentlicher Parkplätze durch Dauerparker, die Alpenüberquerungen seien aber lediglich ein Saisongeschäft.

Bürgermeister Lucas Reisacher fasste die Diskussion als Vorschlag zusammen, die Gebührenpflicht nicht auszuweiten und mit dem Unternehmen Gespräche zu führen. Bei fünf Gegenstimmen nahm das Gremium den Vorschlag an.

Bei dem örtlichen Unternehmen handelt es sich um Hagen Alpin Tours. Geschäftsführerin Rita Hagen sagt auf Anfrage der Redaktion: Die erste Nacht der Alpenüberquerung verbringen die Gäste in Gasthöfen in Oy-Mittelberg. Diese Übernachtungen samt Kurbeitrag geschehen ohne Aufwand für das gemeindliche Tourismusbüro. „Diese Leute würden sonst nicht in Oy-Mittelberg absteigen. Manche von ihnen kommen aber wieder.“ Die Gemeinde profitiere daher. Der Parkplatz in Mittelberg werde im Sommer von anderen kaum genutzt, der am Kurhaus sei nie ausgelastet. „Wir stören niemanden.“ Zeitweise hatte das Unternehmen eine alternative Parkfläche organisiert, die nach einer anonymen Beschwerde aus dem Ort aber nicht mehr möglich gewesen sei.

Auch um die Parksituation am südwestlichen Ortseingang von Petersthal ging es im Rat. Sie soll entspannt werden, indem die Wertstoffcontainer zurück ans Feuerwehrhaus verlegt werden.

