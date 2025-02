Frieren gegen Rechts: Was bringt Menschen derzeit auf die Straße?

Schon bevor in der Kemptener Markthalle der erste AfD-Redner ans Mikrofon tritt, macht draußen lautstarker Protest seiner Empörung Luft. Der AfD-Vizebundessprecher Peter Böhringer sowie AfD-Kandidaten aus der Region kommen an diesem Abend nach Kempten, um sich und ihre Ideen den laut AfD 180 Gästen vorzustellen. Draußen am Königsplatz zählt die Polizei 750 Demonstrierende: Wer zur AfD geht, wird von Pfiffen und Buh-Rufen zur Tür begleitet.

Dreimal protestierten am Wochenende Menschen in Kempten - für Klimaschutz, gegen Ausgrenzung und mit den meisten Teilnehmenden am Sonntag gegen die AfD. Thematisch gibt es Überschneidungen und es ist klar: Viele Menschen beschäftigt die Frage, wohin sich die Gesellschaft entwickelt.

Nun also bei der AfD. Jedes Mal, wenn jemand zur Markthalle geht, schwellen die Pfiffe an. Eine Frau ruft: „Wie könnt ihr da reingehen?“ Menschen jeden Alters haben sich vor der Markthalle versammelt. Sie vereint die Sorge, die der Rechtsruck auslöst. Ob Abstimmungen mit der AfD im Bundestag, reflexartige Abschiebeforderungen nach Attentaten oder entsprechende Umfrageergebnisse: Hier stehen Menschen, die Zeichen gegen diesen Trend setzen wollen. Dafür harren sie bei Kälte und einsetzendem Schneefall vor der Markthalle aus.

Etwa eine Kemptenerin (33): Sie steht hier, weil ihr Grundrechte und Umweltschutz wichtig sind, sagt sie; beides sieht sie durch die AfD bedroht. Ihren Namen will sie lieber nicht nennen. Ein 18-Jähriger der aus der Türkei stammt, erklärt: „Ich zahle viel Steuern und hebe Müll von der Straße auf - ich liebe Deutschland. Die AfD will aber nur Deutsche in Deutschland. Deshalb bin ich heute hier.“

Immer wieder schwellt der „Nazis raus“-Chor an, „Rothfuß Rainer, den braucht keiner“ richtet sich an den hiesigen Direktkandidaten. Die Rufe wechseln mit Musik ab.

Polizei zur AfD-Gegendemo am Sonntag auf dem Königsplatz Kempten: „Wir sind wachsam“

Die Menschen vor der Markthalle sind von Polizeiautos abgeschirmt, eine Folge auch des Anschlags von München. Über die Demonstration sagt Polizeichef Sven-Oliver Klinke: „Wir sind wachsam, haben beide Seiten im Blick.“ Zuletzt habe es bei Protesten quasi keine Sicherheitsstörungen gegeben. Provokationen blieben im Rahmen.

Etwa, als zwei AfD-Besucher mitten durch die Menge gehen. Pfiffe, Plakate und Polizisten begleiten sie fort. Oder als Gäste die Markthalle verlassen und sich einzelne schwarzgekleidete Demonstranten ihnen zuwenden, stehen sofort Polizisten dazwischen. Brenzlige Situationen entstehen so gar nicht erst.

Gegen 18.30 Uhr lichten sich die Reihen vor der Markthalle. Ein harter Kern bleibt und wippt sich zur Musik Wärme in die Beine. „Nazis raus“ ist noch länger zu hören.

