Verkehrsübungsplatz Waltenhofen: Zurück auf Los

So sicher sollen Kinder immer mit dem Rad unterwegs sein. Wenn sie gerade nicht wie hier von Eltern in Kempten begleitet werden, brauchen sie aber eine fundierte Ausbildung. Die sollte ein Verkehrsübungsplatz in Waltenhofen bieten - der nun jedoch gescheitert ist. Wie geht es weiter?

Foto: Matthias Becker (Archiv)