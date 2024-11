Die Kemptener Bahnhof-Apotheke erhält den Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Die Bahnhof-Apotheke aus Kempten wurde mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 in der Kategorie „Apotheken und medizinischer Einzelhandel“ ausgezeichnet. Der Preis, um den sich dieses Jahr über 800 Unternehmen bewarben, zähle zu den bedeutendsten Auszeichnungen für ökologisches und soziales Engagement in Europa, heißt es in einer Mitteilung der Bahnhof-Apotheke.

„Nachhaltigkeit bedeutet, genau hinzuschauen, alle Optionen gründlich bis zum Ende zu prüfen und mit einem langen Atem die Umsetzung voranzutreiben“, erklärt Inhaber Dietmar Wolz.

Als Beispiele nennt er, dass der Medikamenten-Lieferservice im Stadtgebiet Kempten per Fahrrad erfolge oder mit E-Autos, die mit 100 Prozent Ökostrom aus regionaler Wasserkraft betrieben werden. Die Pflanzenrohstoffe für eigene Aromamischungen bestünden soweit verfügbar aus naturreinen Inhaltsstoffen in Bio-Qualität oder zertifizierter Wildsammlung. Zudem verzichtet die Apotheke auf synthetische Zusatz- und Konservierungsstoffe. Nahezu alle Eigenprodukte würden von Hand hergestellt, abgefüllt, etikettiert und verpackt, um die Verwendung von Reinigungsmitteln, die das Abwasser belasten, zu vermeiden. Zudem würden die meisten Produkte in wiederverwendbaren Braunglasflaschen abgefüllt und es werde bei eigenen Produkten auf Umverpackungen verzichtet sowie möglichst wenige tierische Rohstoffe verwendet.

Bahnhof-Apotheke in Kempten bietet Führungen zu Nachhaltigkeit an

Für Interessierte bietet die Apotheke jeden Dienstag um 15.30 Uhr eine Führung zur Nachhaltigkeitsstrategie an.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird seit 2008 jährlich von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis vergeben in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, dem Rat für Nachhaltige Entwicklung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen.

