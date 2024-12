Diebstahl aus Opferstock – Mann muss vier Monate hinter Gitter

Bereits zum dritten Mal kamen am vergangenen Mittwoch Staatsanwaltschaft und Verteidigung vor Gericht zusammen, um den Fall des 45-Jährigen zu verhandeln, der schon eineinhalb Jahre zurückliegt. Zum ersten Gerichtstermin erschien der Angeklagte zu betrunken, um der Verhandlung folgen zu können. Dem zweiten blieb er gänzlich fern. Jetzt beim dritten Termin wurde der Angeklagte wegen versuchten Diebstahls zu vier Monaten Haft verurteilt.

Im Sitzungssaal schien der Angeklagte wenig beeindruckt, als die Staatsanwältin die Anklageschrift vorlas. Im Juni 2023 soll der 45-Jährige mit einem länglichen Gegenstand mehrere Geldscheine und Münzen, insgesamt 41,30 Euro, aus dem Opferstock einer Kirche in Kempten gestohlen haben. Der 45-Jährige sprach polnisch und die Dolmetscherin übersetzte: „Er sagt, er hat nichts gemacht. Und das Geld, das die Polizei ihm weggenommen hat, möchte er wiederhaben.“

Richter Lorenz König fiel es schwer, die Personalien des Mannes aufzunehmen. Dieser sagte, er würde eigentlich bei Brzeg in Polen schlafen und sei erst seit zwei Tagen wieder in Deutschland. Er habe eine reiche Familie, die ihn unterstütze.

Die Mesnerin verhinderte den Diebstahl

Laut des Polizeiberichts vom vergangenen Jahr hatte eine Mesnerin den vermeintlichen Dieb auf frischer Tat ertappt. Sie sprach den Mann an, der daraufhin in ein Seitenschiff flüchtete. Die Frau sperrte ihn in der Kirche ein und alarmierte die Polizei. Der 45-Jährige wollte durch einen Notausgang entwischen, doch dort empfingen ihn die Polizeibeamten der eintreffenden Streife.

Die Mesnerin war an diesem Mittwoch als Zeugin im Gerichtssaal und berichtete erneut, was im Juni vergangenen Jahres in der Kirche passiert war. Den Angeklagten erkannte sie als den Mann, den sie damals in der Kirche am Opferstock beobachtet hatte. Sie hätte jedoch nicht gesehen, wie er Geld aus dem Opferstock nahm: „Ich habe nur gesehen, dass er davorstand und einige Münzen auf dem Boden lagen.“

Auch der Polizist, der den 45-Jährigen, der knapp drei Promille im Blut hatte, im Juni 2023 in der Kirche festgenommen hatte, war als Zeuge geladen. Er schilderte im Kemptener Amtsgericht, wie er damals den Opferstock auf DNA hin untersuchte und diese später in der Polizeidienststelle mit der DNA des 45-Jährigen verglich. Sie stimmten überein. Außerdem konnte der Polizist dadurch noch weitere Straftaten in Österreich und Oberbayern aus den vergangenen Jahren dem Angeklagten zuordnen.

Keine Beweise für einen Diebstahl

In ihrem Schlussvortrag am Mittwoch plädierte die Staatsanwältin dafür, dass das Gericht den Angeklagten wegen Diebstahls verurteilen sollte. Sie forderte vier Monate Haft ohne Bewährung. Zwar wären 41,30 Euro keine besonders hohe Summe, allerdings habe der Angeklagte bereits eine Liste an Vorstrafen wie Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Nur zwei Tage vor dem mutmaßlichen Diebstahl in der Kemptener Kirche sei er noch wegen eines anderen Delikts zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Der Anwalt des Angeklagten sprach sich für eine Verurteilung wegen versuchten Diebstahls und eine Geldstrafe aus. Die Hinweise deuteten darauf hin, dass der 45-Jährige das Geld aus dem Opferstock der Kirche genommen habe, aber eindeutig gesehen habe es niemand. Auch könnte die Staatsanwältin nicht beweisen, dass tatsächlich Geld im Opferstock fehlte.

Vier Monate Haft ohne Bewährung wegen versuchten Diebstahls lautete letztlich der Urteilsspruch von Richter König. Zwar weise alles darauf hin, dass der Angeklagte die 41,30 Euro gestohlen habe. Der Richter hatte jedoch Zweifel daran, dass der 45-Jährige das Geld aus dem Opferstock genommen hat. „Um auf den Angeklagten einzuwirken, wegen einer schlechten Sozialprognose und der hohen Rückfallgeschwindigkeit ist eine Haftstrafe unerlässlich“, sagte der Richter und beendete damit die Verhandlung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.