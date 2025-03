Männer stehlen Parfüm in Kempten und verletzen Angestellte

In Kempten haben zwei Männer am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Fischerstraße Ecke Freudenberg Parfüm gestohlen. Zeugen haben die Männer laut Polizeibericht dabei beobachtet, wie sie einige hochpreisige Parfüms in Tragetaschen steckten und dann den Laden verlassen wollten.

Angestellte will Diebe in Kempten noch aufhalten - vergeblich

Dabei sprach sie eine Angestellte an und wies die Männer darauf hin, dass sie die Ware bezahlen müssen. Einer der Männer schlug den Arm der Angestellten weg, wodurch die Frau leicht verletzt worden ist. Diese Situation nutzten die Männer dann gleich aus, rannten aus dem Drogeriemarkt heraus und in den Freudenbergtunnel weg.

Möglicherweise flüchteten sie weiter in die Bahnhofstraße oder den Freudenberg hinunter. Einer der beiden trug eine lilafarbene Oberbekleidung. Der Gesamtwert der gestohlenen Ware wird auf über 1.500 Euro geschätzt.

Aktuelle Nachrichten aus Kempten und Umgebung lesen Sie immer hier.