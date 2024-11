Auto rutscht nach Zusammenstoß mit Traktor Böschung bei Dietmannsried hinab

Eine 72-Jährige ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr in einem Kreisverkehr bei Dietmannsried mit ihrem Auto in einen Traktor geprallt und eine Böschung heruntergerutscht. Die Frau missachtete laut Polizei die Vorfahrt. Der Fahrer des Traktors konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau war auf der A7 von Kempten nach Dietmannsried unterwegs gewesen und an der Anschlussstelle in den Kreisel abgefahren.

Unfall bei Dietmannsried: Traktor schiebt Auto Böschung herunter

Der Traktor traf das Fahrzeug nach Angaben der Polizei mit dem rechten Vorderreifen am linken Frontkotflügel. So wurde das Auto von der Fahrbahn die Böschung hinuntergeschoben. Dort durchbrach der Wagen einen Wildschutzzaun und blieb beschädigt liegen. Die beiden Fahrer blieben der Polizei zufolge unverletzt.

Nach Unfall in Dietmannsried: Straße nach Probstried gesperrt

Am Traktor entstand durch den Zusammenstoß ein geringer Schaden, am Auto der 72-Jährigen ein Totalschaden. Die Feuerwehr Dietmannsried rückte aus, um den Verkehr zu regeln und den Brandschutz zu gewährleisten. Zeitweise musste laut Polizei die Staatsstraße in Richtung Probstried gesperrt werden. So konnte das kaputte Auto über die Böschung geborgen werden.

Weitere Nachrichten aus Kempten und Umgebung lesen Sie hier.