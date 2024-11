Dorfwärme Seltmans-Sibratshofen: Noch kein Gerichtstermin

Die Arbeiten am neuen Dorfwärmenetz Seltmans-Sibratshofen (Weitnau) schreiten voran. Das Gebäude der Heizzentrale ist mittlerweile errichtet. Im Rechtsstreit gibt es dagegen noch nichts Neues.

Wie berichtet, baut eine Bürgergenossenschaft ein Wärmenetz auf, an das 95 Abnehmer angeschlossen werden sollen. Die Gebäudehülle für die Heizzentrale zwischen Seltmans und Sibratshofen ist laut Uli Steigner von der Genossenschaft mittlerweile fertiggestellt. Nun beginne der Einbau der Heizung. In Betrieb soll sie spätestens am 22. Dezember gehen, so die aktuelle Planung.

Dorfwärme Seltmans-Sibratshofen (Weitnau): Nichts Neues zur Klage, Bau schreitet voran

Keine Fortschritte gibt es dagegen im Normenkontrollverfahren: Wie berichtet, gehen Anwohner juristisch gegen den Bebauungsplan für die Heizzentrale sowie gegen deren Baugenehmigung vor. Nach wie vor gibt es allerdings keinen Verhandlungstermin, heißt es vom Pressesprecher des Verwaltungsgerichtshofes in München. Das Verfahren sei noch „relativ jung“ und werde gemäß seinem Eingang am Gericht nach den bereits wartenden Verfahren behandelt. Anfang kommenden Jahres könnte zumindest eine zeitliche Perspektive deutlich werden.

95 Abnehmer sollen an das Dorfwärmenetz angeschlossen werden

Auch beim Verwaltungsgericht Augsburg, wo die Klage gegen die Baugenehmigung behandelt wird, gibt es laut Steigners Informationen noch keinen Termin. Sowohl beim Bebauungsplanverfahren als auch bei der Baugenehmigung hat laut Steigner eine „intensivste Prüfung keine Fehler ergeben“.