Nachhaltigkeit vom Arbeitsweg bis zur Mittagspause: So will Durach Klimaschule werden

Weniger ausdrucken und so den Papierverbrauch reduzieren, Lehrkräfte vom Arbeitsweg mit dem Zug überzeugen, ein Konzept erarbeiten, um Müll während der Mittagspause zu vermeiden: Punkte wie diese will die Grund- und Mittelschule Durach angehen und so zur Klimaschule werden. Was das Projekt für Schülerinnen, Schüler, deren Familien und auch für Lehrerinnen und Lehrer bedeutet, stellte Rektor Günter Frank den Mitgliedern des Gemeinderats vor.

