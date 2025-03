"Earth Hour": Aktion am Hildegardplatz Kempten geplant

Die Aktion „Earth Hour“ ruft am Samstag weltweit auf, um 20.30 Uhr Ortszeit Lichter abzuschalten, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Lesen Sie hier mehr zur Aktion des „World Wide Fund For Nature“ (WWF): „Earth Hour“: Licht aus für den Klimaschutz

In Kempten lädt in diesem Rahmen der „Verein Klimaschule Hildegardis Gymnasium“ ein, um 19 Uhr am Hildegardplatz Teelichter zu entzünden. Jeweils in einem Glas sollen die Kerzen laut Pressemitteilung gemeinsam ein Mandala bilden. (pm)

