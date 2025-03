Ein großes und offenes Herz: Der ehemalige Stadtrat Klaus Wacker (77) ist gestorben

Klaus Wacker galt ein großer überzeugter Sozialdemokrat. 24 Jahre lang saß er im Kemptener Stadtrat. Jetzt ist er im Alter von 77 Jahren in seiner Heimatstadt verstorben. Oberbürgermeister Thomas Kiechle nannte ihn einen aufrechten und aufrichtigen Mitbürger.

Thingers lag Klaus Wacker besonders am Herzen

Wacker war von 1978 bis 2002 Stadtrat. Er hatte sich bereits in jungen Jahren zum Ziel gesetzt, an der Entwicklung der Stadt mitzuwirken, „wo man gestalten und etwas bewegen kann“. Dabei zeigte er außerordentliches bürgerschaftliches Engagement. Er hielt nichts von Fensterreden, arbeitete lieber für und mit seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, half dort, wo er Not erkannte. Zu seinem 75. Geburtstag würdigte ihn die Stadt mit dem Ehrenkrug.

Altoberbürgermeister Dr. Ulrich Netzer sagte vor über 20 Jahren: „Wacker hat gehandelt und sich eingesetzt, mit großem und offenem Herzen“. Dabei lag ihm sein Stadtteil Thingers, wo er zusammen mit seiner Frau Maria Lancier wohnte, besonders am Herzen. Hier zeigte sich seine soziale Ader, hier rief er Initiativen zu Völkerverständigung und Zusammenhalt ins Leben.

Wacker war in der Deutsch-Israelische-Gesellschaft engagiert

Wacker setzte sich zusammen mit seiner Frau über viele Jahre hinweg für die Deutsch-Israelische-Gesellschaft ein. Die Mahnung vor Ausgrenzung und Rassismus war für ihn keine Worthülse.

Die 1902 gegründete Schützengesellschaft Wies (erst Korbinian in der Wiesstraße, dann Weizenpeter in der Bodmanstraße) war für ihn ebenso ein fester Pfeiler. Dort war er bis zur Auflösung des Vereins im Jahr 2011 Zweiter Schützenmeister.