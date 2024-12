Ein Erfinder und Unternehmer: Abschied von Ottmar Dengel

Der gebürtige Kemptener Ottmar Hubert Dengel ist am 2. Dezember friedlich in seinem geliebten Zuhause “Four Winds“ in den USA verstorben. Vor einem Jahr hatte er im Allgäu noch seinen 90. Geburtstag gefeiert und damals auf seine Kindheit zurückgeblickt. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs arbeitete er als Hütebub beim Bauer Bihler, bis die Schulen Ende 1945 wieder geöffnet wurden. 1952 schloss er das Humanistische Gymnasium (heute Carl von Linde Gymnasium) ab und studierte an der Technischen Universität München Physik. 1958 erwarb er den akademischen Grad des Diplom-Ingenieurs und erhielt 1962 seinen Doktortitel in Physik.

