Polizei fasst Einbrecher-Bande in Kempten - Haupttäter ist 19 Jahre alt

Einer Gruppe von jungen Männern werden mehrere Einbrüche in Kempten zur Last gelegt. Die Kriminellen hatten es seit Anfang des vergangenen Jahres immer auf Zigaretten und E-Zigaretten abgesehen – den Wert der gesamten Beute gibt die Polizei mit rund 6000 Euro an, der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 15.000 Euro. Zwei der Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Einbrecher hatten Tankstellen und Nahversorger in Kempten im Visier

Von insgesamt sechs vollendeten und einem versuchten Einbruch bei Nahversorgern und Tankstellen gehen die Ermittler derzeit aus. Auch drei Snackautomaten sind mutmaßlich von den Verdächtigen angegangen worden.

Sechs junge Männer wegen Einbruchs in Kempten verdächtigt

Die sechs Männer im Alter von 17 bis 21 Jahren hatten sich nach Angaben der Polizei in wechselnder Besetzung zusammen getan, wobei ein 19-Jähriger als Haupttäter gilt. Gegen ihn und einen 17-Jährigen hat eine Richterin Untersuchungshaft angeordnet. Beide sind als Intensivtäter eingestuft und gehören laut Polizei dem Drogenmilieu an.

19-Jähriger gilt als Haupttäter, 17-Jähriger als Komplize

Dem 19-Jährigen wird auch die Zerstörung einer Bushaltestelle in der Kemptener Uhlandstraße zugerechnet. Deren Glasfassade hat er möglicherweise aus Frust komplett zerschlagen, da zuvor die Scheibe eines nahe liegenden Geschäfts seinem Einbruchsversuch standgehalten hatte.

Den 17-Jährigen nahmen Polizisten dank Zeugenhinweisen auf frischer Tat in Kempten Auf dem Bühl fest. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass sie je mit einer Eisenstange Schaufenster oder Zugangstüren aus Glas eingeschlagen hatten und die Beute in Rucksäcken oder Taschen mitnahmen.

Einbrecher konsumieren ihre Beute selbst

Ihre Beute konsumierten die Kriminellen selbst, verkauften sie aber wohl auch. Einen Teil fand die Polizei und gab ihn an die Geschäfte zurück.

Weitere Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Kempten im Allgäu

Einwohner : 70.868 (Stand: 31.12.2021)

Oberbürgermeister : Thomas Kiechle (CSU)

Lage : 674 Meter ü. NHN

Fläche : 63,3 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Kempten :

Hochschule Kempten (FH)

Basilika St. Lorenz

Fürstäbtliche Residenz Kempten mit Hofgarten und Orangerie

Archäologischer Park Cambodunum mit Überresten aus der Römerzeit

Forum Allgäu

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Kempten: Allgäuer Festwoche, Kemptener Jazzfrühling, Tag der Musik, Classix Kammermusikfestival, Open-Air-Konzerte auf dem Hildegard-Platz, Campus Open Air, Silvesterlauf, Kunstnacht, Tanzherbst

Homepage : www.kempten.de