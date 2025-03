An einem Montagmorgen im Februar radelt Eduardo Carollo zur Stadtverwaltung Kempten. Für den 54-Jährigen ist dies kein gewöhnlicher Morgen, denn: Nach zehn Jahren, die er in Kempten lebt und verwurzelt ist, will der Schweiz-Italiener deutscher Staatsbürger werden.

