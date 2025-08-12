Icon Menü
Einkaufen, Bummeln und Neues entdecken: So erleben diese Senioren die Allgäuer Festwoche in Kempten

Allgäuer Festwoche 2025

Einkaufen, Bummeln und Neues entdecken: So erleben diese Senioren die Messe in Kempten

Die Festwoche ist auch bei älteren Besucherinnen und Besuchern beliebt – nicht nur am Seniorentag. Einige Altusrieder sind mit der Nachbarschaftshilfe vor Ort.
Von Kerstin Futschik
    Hohe Temperaturen schrecken Senioren und Seniorinnen nicht ab, die Festwoche zu besuchen. Es gebe auf dem Gelände genügend Gelegenheiten, sich zu erholen, sagen etwa Insa Lenffer und ihr Vater Klaus Kelch.
    Hohe Temperaturen schrecken Senioren und Seniorinnen nicht ab, die Festwoche zu besuchen. Es gebe auf dem Gelände genügend Gelegenheiten, sich zu erholen, sagen etwa Insa Lenffer und ihr Vater Klaus Kelch. Foto: Kerstin Futschik

    Kurz bevor die Wirtschaftsmesse der Allgäuer Festwoche um 10 Uhr öffnet, haben sich bereits einige Besucher und Besucherinnen vor den Eingängen eingefunden. Unter ihnen sind an diesem Montag viele Senioren – passend zum Seniorentag. Für Johann Reisch aus Marktoberdorf hat das aber gar keine Rolle gespielt. „Das ist Zufall“, sagt der 81-Jährige. Er kommt fast jedes Jahr auf die Festwoche.

