Einkaufen in der Promenadestraße Kempten: Geschäfte bleiben bestehen

„Jetzt wollte ich gerade noch zu Ihnen rein, weil Sie ja bald schließen.“ Diesen und ähnliche Sätze hört Margot Lämmle von ihren Kunden derzeit öfter. Sie ist Inhaberin des „Kokett“-Geschäfts in der Promenadestraße in der Kemptener Innenstadt, das Wäsche, Bade- und Freizeitmode anbietet. Ihren Kolleginnen vom Modegeschäft „Villa Lounge“ und den „Geiger Käsespezialitäten“ geht es ähnlich. Dabei hat keine der Frauen vor, ihr Geschäft zu schließen. Grund für die Verwirrung sind die Pläne der Sparkasse Allgäu, ihr Quartier in der benachbarten König- und Horchlerstraße zu sanieren. Gebäude in der Promenadestraße gehören auch dazu - aber eben nicht alle.

