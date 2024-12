Einkaufsnacht in Kempten: Shopping, Musik und Feuershows zum Start in den Advent

Traditionell am ersten Adventswochenende findet die Kemptener Einkaufsnacht statt. Das „Mitternachtsshopping“ am Samstag, 30.11.2024, läutet die Vorweihnachtszeit in der größten Allgäuer Stadt ein und wird von Musik, Feuershows und einem Rahmenprogramm begleitet.

In den Geschäften in der Innenstadt gibt es bei der Einkaufsnacht in Kempten verlängerte Öffnungszeiten, Besucherinnen und Besucher können „in besonderer Atmosphäre bis in die späten Abendstunden bummeln und die ersten Weihnachtsgeschenke kaufen“, teilt der Veranstalter mit. Ausgerichtet wird die lange Kemptener Einkaufsnacht 2024 erstmalig von der Stadtmarketing Kempten GmbH. Bisher war das City-Management zuständig.

Hier finden Sie alle aktuellen Infos zu Öffnungszeiten, Shows und Programm bei der Kemptener Einkaufsnacht 2024.

Wann ist Mitternachtsshopping in Kempten?

Die lange Kemptener Einkaufsnacht, auch bekannt als Mitternachtsshopping, findet immer am Samstag vor dem 1. Advent statt. Heuer ist der Termin der 30.11.2024.

Die Öffnungszeiten der Geschäfte in Kemptens Innenstadt werden an diesem Abend bis 23 Uhr verlängert. Der Handel hat weihnachtlich dekoriert und bietet an diesem Abend Angebote und Specials. So gibt es zum Beispiel einen Sektempfang, eine Tombola, Modenschau, DJs, Verkostungen und Rabatte. Eine Übersicht, in welchem Geschäft was geboten ist, finden Sie hier.

In den Cafés und Bars gibt es Shoppingpartys, außerdem hat der Kemptener Weihnachtsmarkt 2024 am Rathausplatz an diesem Abend bis 22 Uhr geöffnet.

Auch 2024 gibt es bei der Kemptener Einkaufsnacht die Feuershow von von „Artistica Anam Cara". Foto: Matthias Becker (Archiv)

Programm bei der langen Einkaufsnacht heute in Kempten 2024

Auch außerhalb der Geschäfte ist am Forum Allgäu und in der Innenstadt Kemptens ein Programm zur Einkaufsnacht 2024 geboten. Unter anderem treten die Börwanger Alphornbläser, das Günztaler Vocalensemble, Artistica Anam Cara mit einer Feuershow und J&J Dance mit einer Tanzperformance auf. In der Stadt gibt es außerdem weihnachtliche Stelzenläufer und Holzschnitzkunst zu sehen, in der Basilika St. Lorenz Kempten heißt es „Night Fever“ mit einem Gottesdienst um 18.30 Uhr, Gebet, Gesang und Gespräch um 19.30 Uhr und dem gemeinsamen Nachtgebet um 21.45 Uhr. Die Orte und Zeiten im Einzelnen:

Artistica Anam Cara Feuershow

18.30 Uhr Forum Allgäu

20.15 Uhr Bahnhofsstraße/CA

21.30 Uhr Bahnhofsstraße/CA

Günztaler Vocalensemble

18.45 Uhr Mühlrad

20 Uhr Freitreppe

Börwanger Alphornbläser

18 Uhr Klostersteige/Reischmann

19.15 Uhr Bahnhofsstraße/CA

20.30 Uhr Forum Allgäu

Lange Einkaufsnacht mit Programm: Die Börwanger Alphornbläser treten beim Mitternachtsshopping in Kempten auch 2024 auf. Foto: Matthias Becker (Archiv)

Außer Shopping, Shows und Musik werden außerdem zusätzliche Stadtführungen am Abend der langen Einkaufsnacht in Kempten angeboten. Den Auftakt macht schon um 16 Uhr die Eröffnung des Sternezeit-Weges auf dem St.-Mang-Platz mit einem anschließenden Rundgang zu den neun künstlerisch gestalteten Stationen.

17 Uhr: Weihnachtliche Stadtführung (Teilnahme nur mit Voranmeldung hier .)

17 und 19 Uhr: Turmführungen in der St.-Mang-Kirche (begrenzte Teilnehmerzahl)

19 bis 22 Uhr: Prunkräume der Kemptener Residenz (stündliche Führungen)

Am ersten Adventssamstag herrschte bei der langen Einkaufsnacht in Kempten eine besondere Winter-Atmosphäre. In der Innenstadt gab es Show-Einlagen und Musik.