Die Sonne steht wieder länger am Himmel, die Krokusse und Schneeglöckchen sprießen und auch vor den wiedereröffneten Eisdielen im Kemptener Zentrum kündigen die langen Warteschlangen den Frühling an. Wie viel Geld Kundinnen und Kunden pro Kugel in den unterschiedlichen Cafés zahlen und auf welche außergewöhnlichen Sorten sie sich zum Saisonstart freuen können.

Laura Wiedemann

Kempten

Eissaison