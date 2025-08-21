Das erwartet Besucher beim großen Mittelalter-Fest in Kempten

1525 erwarb die Kemptener Bürgerschaft ihre Unabhängigkeit vom Fürstabt – ein historischer Schritt hin zu mehr Selbstbestimmung und Freiheit. Dieses wichtige Ereignis der Stadtgeschichte wird gefeiert: Am Samstag, 27. September, lädt die Stadt zum historischen Fest „Der Große Kauf“ ein. Im Altstadtpark mit dem Reglerhaus an der Webergasse und auf der Burghalde erwartet die Besucherinnen und Besucher ein kostenfreies Programm. In Kooperation mit regionalen Partnern entsteht ein Familienfest, das Geschichte lebendig werden lässt, aber auch zeitlose gesellschaftliche Fragen aufgreift, schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteilung..

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unabhängigkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burghalde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis