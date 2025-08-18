Icon Menü
Erlebe das Mittelalter hautnah: Kempten feiert „Der Große Kauf“ mit Festlichkeiten im Altstadtpark und auf der Burghalde!

Stadtgeschichte wird gefeiert

Großes Mittelalter-Fest in Kempten: Das erwartet Besucher

In Kempten ist im Herbst ein Mittelalter-Fest geplant. An mehreren Standorten in der Stadt gibt es ein umfangreiches Programm.
Von Allgäuer Zeitung
    Die Burghalde ist einer der Standorte, an denen das Programm fürs Mittelalter-Fest in Kempten stattfindet. Foto: Ralf Lienert

    1525 erwarb die Kemptener Bürgerschaft ihre Unabhängigkeit vom Fürstabt – ein historischer Schritt hin zu mehr Selbstbestimmung und Freiheit. Dieses wichtige Ereignis der Stadtgeschichte wird gefeiert: Am Samstag, 27. September, lädt die Stadt zum historischen Fest „Der Große Kauf“ ein. Im Altstadtpark mit dem Reglerhaus an der Webergasse und auf der Burghalde erwartet die Besucherinnen und Besucher ein kostenfreies Programm. In Kooperation mit regionalen Partnern entsteht ein Familienfest, das Geschichte lebendig werden lässt, aber auch zeitlose gesellschaftliche Fragen aufgreift, schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteilung..

