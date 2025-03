Fahrprüfung erst in zwei Wochen - und trotzdem rast eine 20-Jährige über die B19

Eine 20-Jährige ist am Samstag kurz vor Mitternacht auf der B19 zwischen Immenstadt und Waltenhofen zu schnell gefahren. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Beamte die junge Frau daher.

Raserin auf der B19: Junge Frau hätte in zwei Wochen Führerscheinprüfung

Schnell wurde klar: Die 20-Jährige hat keinen Führerschein. Sie gab an, in zwei Wochen Führerscheinprüfung zu haben. Die junge Frau erwartet nun eine Anzeige. „Ihren Führerschein wird sie nicht fertig machen dürfen und gegen den Fahrzeughalter wird ebenfalls Anzeige erstattet“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Immer wieder erwischt die Polizei Autofahrerinnen und Autofahrer im Allgäu ohne Führerschein oder mit gefälschten Papieren, so etwa vor wenigen Tagen eine Reisegruppe aus Großbritannien. Da der Fahrer eines Autos auf der A7 nahe Memmingen zuerst versuchte, den Führerschein seines Mitfahrers als seinen auszugeben und dann selbst keine Papier hatte, war der Urlaub im Allgäu für ihn nach der Polizei-Kontrolle beendet.

Es müssen aber nicht immer die Autobahnen sein: Auch am Allgäu Airport erwischte die Grenzpolizei vor wenigen Tagen einen Mann mit einem illegalen Führerschein.

In anderen Fällen nehmen die Beamtinnen und Beamten Verkehrsteilnehmern den Führerschein nach Unfällen oder kuriosen Vorfällen ab. So beispielsweise vor wenigen Wochen, als ein Mann nahe Oy-Mittelberg mit seinem Auto von der Straße abkam und gegen ein Wohnmobil schanzte. Das Ergebnis: 100.000 Euro Schaden und der angetrunkene junge Mann musste seinen Führerschein noch an der Unfallstelle abgeben.

Auch bei den Fahrprüfungen fallen immer mehr - größtenteils junge - Menschen durch. Mittlerweile sind es knapp 50 Prozent. Ein Psychologe spricht von „Verdummung“. Wie bewertet eine Allgäuer Expertin die Situation? Ihre Einschätzung lesen Sie hier.

