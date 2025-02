Gast schlägt Sicherheitsmitarbeiter auf Faschingsparty in Wiggensbach

Auf einer Faschingsparty in Wiggensbach bei Kempten (Kreis Oberallgäu) hat am Samstag gegen 23.30 Uhr ein betrunkener Gast einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Polizei ermittelt nach Körperverletzung auf Faschingsparty

Der Grund dafür war laut Polizei, dass der Gast der Feier verwiesen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Vor einem Club in Kempten kam es am Wochenende ebenfalls zu einer Auseinandersetzung zwischen einem unerwünschten Gast und dem Sicherheitspersonal. In Leutkirch haben sich in der Nacht zwei Gruppen am Rande einer Feier gestritten. Vier Männer wurden dabei durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt.

