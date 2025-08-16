Icon Menü
Festwoche in Kempten: Polizei zieht positives Fazit trotz vereinzelter Vorfälle und begrüßt neue Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit

Zwischenbilanz der Polizei: So steht es um die Sicherheit auf der Festwoche

Einzelne Vorfälle wie Körperverletzung gab es auf der Festwoche. Wie Kemptens Polizeichef die Lage analysiert und was er zu Themen wie „Wildpinklern“ sagt.
Von Dominik Riedle
    • |
    • |
    • |
    Sie sind auf dem Festwochen-Gelände präsent und suchen auch immer wieder das Gespräch mit Besuchern: die Kemptener Polizisten mit Inspektionsleiter Sven-Oliver Klinke (Zweiter von rechts).
    Sie sind auf dem Festwochen-Gelände präsent und suchen auch immer wieder das Gespräch mit Besuchern: die Kemptener Polizisten mit Inspektionsleiter Sven-Oliver Klinke (Zweiter von rechts). Foto: Ralf Lienert

    Ein beschädigtes Plakat und mehrere Männer, die sich beleidigten – dann flogen die Fäuste: Derartige Zwischenfälle meldete die Polizei nach dem ersten Festwochen-Wochenende. Bei ähnlichen Vorfällen blieb es auch in den ersten fünf Tagen bei etwa 65.000 Besuchern bis in die Nachtstunden, erklärte Kemptens Inspektionsleiter Sven-Oliver Klinke bei einem Pressegespräch. Er betonte aber: Es handele sich lediglich um ein Zwischenfazit. Zum Endspurt der Festwoche kämen noch „besucherstarke Tage“. Insgesamt resümiert der Polizeidirektor aber bislang: „Es ist ein friedliches Heimatfest.“

