Dieses Allgäuer Unternehmen will im Markt von Mega-Batterien groß mitmischen

Das Kemptener Unternehmen Green Flexibility (GF) will als Spezialist für den Bau und Betrieb von Batteriegroßspeichern zu einem der führenden Akteure seiner Branche in Deutschland aufsteigen.

Green Flexibility verantwortet aktuell den Bau mehrerer Großspeicher, beispielsweise in Immenstadt-Rauhenzell (Oberallgäu), wo bis Mitte des Jahres für 15 Millionen Euro der größte Batteriespeicher in Schwaben entstehen soll. Partner des Projektes ist der Stromversorger Allgäuer Überlandwerk (AÜW) mit Sitz in Kempten.

Green Flexibility aus Kempten betreibt Batteriegroßspeicher

Der Großspeicher in Immenstadt hat eine Kapazität von 15 Megawatt und kann mehrere tausend Haushalte einen Tag lang komplett mit Strom versorgen. Batteriespeichersysteme dieser Art spielen laut Branchenkennern eine immer wichtigere Rolle bei der Energiewende. Denn sie können überschüssigen Strom aus Photovoltaikanlagen und Windrädern speichern, um sie in Zeiten geringer Erzeugung einzuspeisen.

Zudem sorgen sie für eine größere Stabilität im Leitungsnetz. Aktuell befinden sich laut GF-Sprecher Uli Benker zahlreiche weitere Projekte in der Umsetzung, etliche seien bereits weit fortgeschritten: „Es geht insgesamt um ein Volumen von 10 Gigawatt Leistung. Die Anlage in Immenstadt hat nur einen Bruchteil davon.“

Christoph Ostermann ist die treibende Kraft von GF

Treibende Kraft des 2022 in Kempten gestarteten Unternehmens Green Flexibility ist Christoph Ostermann, der vor gut zehn Jahren den Heimspeicherspezialisten Sonnen mit Sitz in Wildpoldsried gegründet hatte.

Weitere Verantwortliche von GF sind Christoph Lienert, Hermann Schweizer und Bernd Arkenau. Green Flexibility hat aktuell 30 Beschäftigte, bis Ende des Jahres sollen es 60 sein. Dazu gehören auch Projektentwickler an verschiedenen Standorten in Deutschland.

Eine Milliarde Euro für neue Mega-Batterien

Möglich machen soll den Sprung zum Marktführer eine Beteiligung der Partners Group (PG), die nach Firmenangaben 400 Millionen Euro Eigenkapital für die Projekte von Green Flexibility bereitstellt.

Zusammen mit ergänzenden Investorengeldern soll in den nächsten Jahren die enorme Summe von über einer Milliarde Euro für neue Batteriegroßspeicher bereitstehen, vermeldet Green Flexibility in einer Pressemitteilung. PG ist demnach ein weltweit agierendes Unternehmen mit rund 1800 Mitarbeitern, das sich auf Investments in den Bereichen Privat Equity, Privatkredite, Infrastruktur, Immobilien und Lizenzrechte spezialisiert hat.

Es verwaltet derzeit unter anderem über Investmentprogramme nach eigenen Angaben 150 Milliarden US-Dollar. Die Partners Group hat Schweizer Wurzeln, ist aber global vertreten. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Präsenz in den USA.

„Mit der Partners Group haben wir den idealen Partner, um unsere Vision einer nachhaltigen und zuverlässigen Energiezukunft zu realisieren“, sagt Christoph Ostermann, der CEO von Green Flexibility.

Weitere Nachrichten aus Kempten und dem Oberallgäu lesen Sie hier.