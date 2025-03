Landschaftsschutzgebiet FKK-Insel Eschacher Weiher: Senioren ließen einiges zurück

Jahrzehnte pachtet ein Verein die Insel am Eschacher Weiher. Am Ende räumt er aber nicht wie vereinbart auf. Als es um Kosten geht, meldet er Insolvenz an. Ein Besuch auf der Insel.