Wie gleichberechtigt sind Frauen in Kempten? Aktionstage bieten Raum für Diskussion und gemeinsames Lernen

Sie kümmern sich öfter um Haushalt und Kinder, pflegen eher Angehörige und verdienen knapp 18 Prozent weniger als Männer, obwohl sie für die selbe Arbeitsstelle engagiert sind: Diese Einblicke des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass Frauen in Deutschland noch immer benachteiligt sind. Um sich weiter für Veränderungen einzusetzen, organisiert die Gleichstellungsstelle der Stadt Kempten mit anderen Institutionen die „Frauen Aktionstage“ von 6. bis 18. März. Eine Auswahl, was Interessierte dabei lernen und erleben können:

Menstruation: Beim Workshop „Ellas Welt - Periodenaufklärung, die Spaß macht“ sollen Mädchen zwischen neun und 14 spielerisch Wissen über Pubertät, Menstruation und Zyklus erlangen. Die Kernbotschaft: „Keine Sorge. Ihr bekommt das hin!“. Die Veranstaltung findet am Donnerstag und Freitag, 6. und 7. März, bei Pro Familia in Kempten jeweils von 10 bis 13 Uhr statt. Anmeldung unter kempten@profamilia.de oder 0831/9607740.

Weltfrauentag: Am Internationalen Frauentag, 8. März, demonstrieren Frauen weltweit für gleiche Rechte und ein selbstbestimmtes Leben. In Kempten gibt es dazu eine Mahnwache, organisiert von der Gruppe „Access Allgäu Area“ ab 18 Uhr auf dem Hildegardplatz. Anschließend findet ab 19 Uhr ein Fest im Künstlerhaus statt, bei dem Frauen am DJ-Pult stehen.

Auch um vergessene Komponistinnen geht es zum Weltfrauentag

Frauen in der Musik: Sind Frauen in der Musik gleichberechtigt? „Trotz vieler Erfolge bleibt die vollständige Anerkennung weiblicher Komponierender ein Ziel, das es noch zu erreichen gilt“, heißt es zu dieser Frage in einer Mitteilung der Stadt. In einem Dialog wollen Musikwissenschaftlerin Mary Ellen Kitchens und Cellistin Elisabeth Dörr vergessene Komponistinnen mit dem Publikum wiederentdecken. „Klangräume öffnen“ beginnt am Mittwoch, 12. März, ab 19.30 Uhr in der Sing- und Musikschule.

Klettern: Neue Fähigkeiten entdecken und verbessern, das ist das Ziel der Schnupperstunde im Bereich Klettern und Bouldern bei Swoboda Alpin, ausschließlich für Frauen. Die erste Einheit am 17. März ist ausgebucht, für einen weiteren Termin am Montag, 24. März, ab 18 Uhr ist eine Anmeldung unter 0157/51469386 oder j.autor@smf-verband.de möglich. Partner sind der Sozialdienst muslimischer Frauen und die DAV Sektion Allgäu-Kempten.

Gesundheit: Eine Podiumsdiskussion mit Medizinerinnen und Gleichstellungsbeauftragter Katharina Simon zum Thema „Wie unser Geschlecht unsere Gesundheit beeinflusst – Chancen von geschlechtersensibler Medizin“ findet am „Bewegten Donnerstag“ , 13. März, ab 19 Uhr im Kempten Museum statt.

Info: Das gesamte Programm finden Sie im Internet unter www.kempten.de/FrauenAktionstage