„Es ist total interessant und spannend, was im Körper von Frauen passiert“, sagt Dr. Nicole Schweizer. Sie leitet die Geburtshilfe am Klinikum Kempten und hält beim Frauengesundheitstag am Samstag, 16. November, in Sonthofen einen Vortrag über Tabuthemen. Die Ärztin konzentriert sich dabei auf den Zyklus und auf Fehlgeburten.

Kerstin Futschik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Menstruation Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klinikum Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis