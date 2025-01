Ist es zu kalt in Kemptens Unterkünften für Obdachlose?

Ist es in Kemptener Unterkünften für Obdachlose nachts zu kalt? Diese Frage hat Stadtrat Franz Josef Natterer-Babych (UB/ÖDP) bereits vor einiger Zeit an die Verwaltung gestellt. Die Heizkörper in den Wohnungen Reinhartser Straße 2, 8, 10 und 12 würden zwischen 22.30 und 23 Uhr auskühlen, auch bei strammen Minus-Temperaturen, und gegen 5 oder 6 Uhr wieder hochfahren, sodass eine Raumtemperatur von bis zu 16 Grad über den Tag erreicht werde. Natterer-Babych fragt deshalb: Warum ist die Heizung in den Obdachlosen-Unterkünften so niedrig eingestellt, dass selbst tagsüber die empfohlene Wohnraumtemperatur von 20 Grad nicht erreicht werde?

Obdachlosen-Unterkünfte in Kempten: Stadt spricht von „angenehmer Temperatur“

Die Pressestelle der Verwaltung teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit: Die Heizungsanlagen in der Reinhartser Straße seien wie folgt eingestellt: in der Hausnummer 2 tagsüber 23 Grad und nachts 17, in den Wohnanschriften 8 bis 12 tagsüber 22 Grad und nachts 17. Außer einer Störung der Anlage in der Reinhartser Straße 8 in der vorletzten Woche, die eine Fachfirma in derselben Woche behoben habe, laufen die Heizungen laut Pressestelle im Normalbetrieb und würden regelmäßig kontrolliert. Bei einem Vor-Ort-Termin in der dritten Kalenderwoche in der Reinhartser Straße 2 sei in den Wohnungen eine angenehme Temperatur festgestellt worden. Zudem seien in den Nummern 2 und 10 in zwei Wohnungen, die am weitesten von der Heizungsanlage entfernt sind, Messgeräte aufgestellt, um die Temperatur dauerhaft zu kontrollieren.

