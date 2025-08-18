In Kempten zahlen Fahrgäste im Bus jetzt nur einen Euro pro Tag: Was dahinter steckt

Es ist die größte Veränderung im Kempener Verkehrsnetz seit 50 Jahren: Die Einführung der neuen Stadtbuslinien. Ab 8. September sind die Busse auf anderen Strecken durch die Stadtteile unterwegs. Damit die Kemptenerinnen und Kemptener das neue Angebot kennenlernen können, bieten die Busunternehmen ein Eröffnungsangebot für Fahrten im gesamten Stadtgebiet an: Bürger können vom Starttermin an zehn Tage lang für zehn Euro Busfahren. Über die Veränderungen informierten jetzt Oberbürgermeister Thomas Kiechle und Thomas Kappler, Geschäftsführer der Kemptener Verkehrsbetriebe (KVB), bei der Allgäuer Festwoche. „Es ist ein großer Schritt zu einem besseren Angebot“, sagte Kiechle. Antworten auf die wichtigsten Fragen:
Neuer ÖPNV in Kempten
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden