Für 10 Euro zehn Tage lang Bus fahren: Spezial-Angebot für neuen ÖPNV in Kempten

Neuer ÖPNV in Kempten

In Kempten zahlen Fahrgäste im Bus jetzt nur einen Euro pro Tag: Was dahinter steckt

Die Kemptenerinnen und Kemptener dürfen „probefahren“ und zahlen deshalb besonders wenig im Bus. Dahinter steckt eine Veränderung ab 8. September.
Von Michael Mang
    Die Ringbusse rollen weiter auf den gleichen Linien durch Kempten. Doch sie spielen im neuen ÖPNV-System eine Schlüsselrolle.
    Die Ringbusse rollen weiter auf den gleichen Linien durch Kempten. Doch sie spielen im neuen ÖPNV-System eine Schlüsselrolle. Foto: Matthias Becker

    Es ist die größte Veränderung im Kempener Verkehrsnetz seit 50 Jahren: Die Einführung der neuen Stadtbuslinien. Ab 8. September sind die Busse auf anderen Strecken durch die Stadtteile unterwegs. Damit die Kemptenerinnen und Kemptener das neue Angebot kennenlernen können, bieten die Busunternehmen ein Eröffnungsangebot für Fahrten im gesamten Stadtgebiet an: Bürger können vom Starttermin an zehn Tage lang für zehn Euro Busfahren. Über die Veränderungen informierten jetzt Oberbürgermeister Thomas Kiechle und Thomas Kappler, Geschäftsführer der Kemptener Verkehrsbetriebe (KVB), bei der Allgäuer Festwoche. „Es ist ein großer Schritt zu einem besseren Angebot“, sagte Kiechle. Antworten auf die wichtigsten Fragen:

