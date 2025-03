„Eine Bibliothek, ein Ort für Events“ - so stellen sich die Kemptener das Galeria-Gebäude vor

Wer im Untergeschoss des Gebäudes durch die verschlossenen Glastüren spitzelt, sieht im seichten Licht, welches über die stillstehenden Rolltreppen herunterfällt, leere Regale und Verkaufstische. Zum Teil geordnet, als würde jeden Moment eine Verkaufskraft kommen und diese befüllen. 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche standen leer, nachdem im Januar 2024 das Warenhaus Galeria Kaufhof die Türen schloss.

Im November zog dann als „Pop-Up Store“, also als kurzfristige Nutzung, der Discounter Tedi auf rund 1100 Quadratmetern der Fläche ein. Der Mietvertrag soll noch bis zum Sommer dieses Jahres laufen, auch eine langfristige Nutzung der Fläche schließe das Unternehmen Tedi nicht aus.

So denken Menschen vor Ort darüber:

Icon Vergrößern Hanne Grath (74) aus Kempten Foto: Julia Geppert Icon Schließen Schließen Hanne Grath (74) aus Kempten Foto: Julia Geppert

Hanne Grath (74) aus Kempten

Bevor das Gebäude leer steht, empfinde ich es als besser, dass Tedi einen Teil der Fläche nutzt. Auch wenn ich selbst dort nicht einkaufe, ist es eine gute Belebung für die nördliche Innenstadt Kemptens - wenigstens etwas. Im Rest der Innenstadt stehen schon genug Läden leer.

Icon Vergrößern Eva (79) und Heinz (79) Spelthang aus Kempten Foto: Julia Geppert Icon Schließen Schließen Eva (79) und Heinz (79) Spelthang aus Kempten Foto: Julia Geppert

Eva (79) und Heinz (79) Spelthang aus Kempten

Den Galeria Kaufhof vermissen wir schon sehr. Aber besser, ein Teil der Fläche wird genutzt, als dass das Gebäude komplett leer steht, jedoch würden wir uns für die gesamte Fläche eine sinnvollere Nutzung wünschen. Für die Zukunft wünschen wir uns ein vielseitiges Angebot in dem großen Gebäude. Etwa eine Bibliothek, ein Ort für Events, Schulen, Betreuungsmöglichkeiten und etwas Kreatives.

Wie geht es in Kempten weiter? So nutzen andere Städte ehemalige Galeria-Gebäude

Icon Vergrößern Julia Zwicker (37) aus Durach Foto: Julia Geppert Icon Schließen Schließen Julia Zwicker (37) aus Durach Foto: Julia Geppert

Julia Zwicker (37) aus Durach

Solange ein Gebäude an sich leer steht, ist es immer besser, wenn etwas drin ist. Aber es kommt auch auf die Alternativen an. Ein qualitativ hochwertiges Angebot oder etwas für Familien und Kinder würde ich als eine Bereicherung für Kempten sehen. Läden wie Tedi eher weniger.

Icon Vergrößern Anja Schmidt (33) aus Kempten Foto: Julia Geppert Icon Schließen Schließen Anja Schmidt (33) aus Kempten Foto: Julia Geppert

Anja Schmidt (33) aus Kempten

Ich beobachte, dass immer mehr „Kruschtläden“ in Kempten eröffnen und fühle mich auch selbst im Zwiespalt. Einerseits haben diese Läden ein recht breites und praktisches Angebot an Waren und andererseits will ich diese Unternehmen auch nicht unterstützen. Den Galeria Kaufhof vermisse ich an sich nicht, dort war ich nicht allzu oft einkaufen und bei der riesigen Fläche bin ich selbst überfragt, was sich heute noch lohnen würde zu eröffnen.

Icon Vergrößern Christoph Schöll (55) aus Kempten, Unternehmer in der Gerberstraße Foto: Julia Geppert Icon Schließen Schließen Christoph Schöll (55) aus Kempten, Unternehmer in der Gerberstraße Foto: Julia Geppert

Christoph Schöll (55) Geschäftsführer der Buchhandlung Didactus in Kempten

Es ist natürlich immer gut, wenn ein Geschäft belebt und nicht im Leerstand ist. Ich denke, es gibt einige Städte, die einen Umgang mit leer stehenden Galeria-Kaufhof-Filialen finden mussten - auch in Kempten gab es einige Anregungen etwa eine Bibliothek einzurichten, kulturelle Angebote zu schaffen oder den Raum für Start-Ups zur Verfügung zu stellen - die Fläche würde vieles zulassen, um kreativ zu werden, wenn nur die entsprechenden Gelder da wären.

Icon Vergrößern Valerie Görsch (57) aus Vaihingen an der Enz Foto: Julia Geppert Icon Schließen Schließen Valerie Görsch (57) aus Vaihingen an der Enz Foto: Julia Geppert

Valerie Görsch (57) aus Vaihingen an der Enz

Ich bin mit meinem Mann für ein paar Tage hier, wir kommen aus Vaihingen an der Enz. Ich hasse Großstädte, aber Kempten nehme ich als eine wunderschöne Stadt wahr. Zum einen durch die Fußgängerzone mit abwechslungsreichen Geschäften, aber auch die schöne Architektur der Altstadt und der Residenz.

Umso erschreckender finde ich dann den Anblick dieses Gebäudes (zeigt auf ehemaligen Galeria Kaufhof). Auch erschreckend finde ich, dass Läden wie Tedi, Kik und der Ein-Euro-Shop immer mehr Raum in den Städten einnehmen. Da frage ich mich: Wie können andere Läden überleben?