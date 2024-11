Bagger beschädigt Gasleitung in Laubener Wohngebiet - Polizei gibt Entwarnung

Bei Baggerarbeiten heute am Mittwochvormittag (20.11.2024) wurde eine Gasleitung in Lauben im Oberallgäu beschädigt. Anwohnerinnen und Anwohner in dem Wohngebiet mussten nach Angaben der Polizei aus diesem Grund zwischenzeitlich ihre Häuser verlassen.

Gasleck in Lauben ist wieder behoben

Gegen 11 Uhr rückten mehrere Polizeistreifen, Feuerwehrkräfte aus Kempten, Lauben, Heising und Dietmannsried sowie Spezialkräfte zu der Stelle aus, an der Erdgas austrat.

Etwa eine Stunde später war das Leck wieder behoben und die Anwohner konnten zurück in ihre Wohnhäuser, teilt eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mit.