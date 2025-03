Das Restaurant „Izi“ in Kempten schließt - was passiert mit dem Kiosk am Rathausplatz?

Dass es herausfordernde Zeiten für Unternehmerinnen und Unternehmer sind, zeigt sich auch in der Geschäftswelt vor Ort. Koch Constantin Kiehne will sich nach rund einem Jahr in Kempten wieder voll auf sein Lokal in Ofterschwang konzentrieren und schließt das „[´izi] by freistil“. Hüseyin Öztürk entwickelt das Konzept von „Solo Kult & Bar“ weiter - dort gibt es nun auch ein Frühstücksangebot. Markus Birnstiel vom gleichnamigen Tabak- und Zeitschriftenladen kämpft indes um den Fortbestand seines Geschäfts.

Laura Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ofterschwang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis