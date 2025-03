Durachs Bürgermeister tritt bei der Kommunalwahl 2026 nicht mehr an und hält einen flammenden Appell

Elf Jahre ist Gerhard Hock (parteilos) nun Bürgermeister von Durach. Wenn kommendes Jahr am 8. März 2026 in Bayern die Kommunalwahlen stattfinden, will er nicht mehr antreten, gibt der 65-Jährige jetzt bekannt. Mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger lädt Hock ein, sich schon bald ein Bild von dem Amt zu machen - etwa während Gemeinderatssitzungen. Er sagt: „Sie sollen die Vielfalt der Aufgaben kennenlernen.“ Denn die brächten auch einige Verantwortung mit sich.

