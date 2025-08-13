Nach Frankreich für den Frieden radeln: Gerhard und Johanna Hock starten 1000-Kilometer-Toure

Jeden Tag werden sie 100 Kilometer radeln, bis sie Durachs französische Partnergemeinde Saint-Michel-d‘Entraygues erreicht haben. Das ist der Plan von Bürgermeister Gerhard Hock und seiner 22-jährigen Tochter Johanna Hock. Viele liebevolle Erinnerungen verbinden sie mit früheren Besuchen in der 3000-Einwohner-Gemeinde. Doch diese Fahrt sei anders. Ihn bewege das Ende des Zweiten Weltkriegs, das heuer 80 Jahre zurückliegt, erklärt Gerhard Hock: „Es ist ein großes, kaum fassbares Geschenk, dass es für uns möglich ist, in ein Land zu fahren, mit dem unsere Nation jahrzehntelang in Streit und Krieg verwickelt war.“ Auf ihrer Reise, die am Mittwoch gestartet ist, wollen Vater und Tochter mit Menschen ins Gespräch kommen und diese deutsch-französische Freundschaft festigen.

Vom Verzeihen und Neuanfängen geprägte Partnerschaft

Offene Grenzen, die Europäische Union - dass Deutschland und Frankreich in einem guten Verhältnis stehen, habe sie lange als selbstverständlich wahrgenommen, erzählt Johanna Hock. „Erst durch die Besuche in Durachs Partnergemeinde ist mir klar geworden, wie viel Arbeit hinter dieser Freundschaft steckt“, sagt sie.

Seit 2014 ist Hock Bürgermeister der Oberallgäuer Gemeinde - kommendes Jahr tritt er nicht mehr für das Amt an. An seinen ersten Besuch in Saint-Michel-d‘Entraygues erinnert er sich gut. Bei einem Zwischenstopp erkundete er damals ein kleines Örtchen und stieß auf ein Kriegerdenkmal, erzählt er. „Vor allem im Ersten Weltkrieg war dort quasi eine ganze Generation gestorben.“ Es habe ihn schockiert, welches Leid die Kriege verursacht hatten und welchen großen Anteil Deutschland daran hatte.

Dass die Menschen in Saint-Michel-d‘Entraygues die Duracher Delegation heute großherzig begrüßen, in ihr Zuhause aufnehmen und regelmäßig zu Gegenbesuchen ins Allgäu kommen, zeige, dass Verzeihen möglich ist. Hock sagt: „Heute zählt die Freundschaft. Das war ein Neuanfang. Und trotzdem vergessen wir die Geschichte nicht.“

Der 65-Jährige arbeitet mit der Reise auch einen Teil seiner eigene Familiengeschichte auf. Ein Onkel von Hock ist 1944 in Metz im Nordosten Frankreichs gefallen. Während sein Vater selten über seine kriegsgeprägte Jugend gesprochen habe, sei seine Mutter dahingehend offener gewesen, erzählt Hock. Sie hielt etwa Kontakt zu französischen Kriegsgefangenen, die während des Zweiten Weltkriegs auf dem Bauernhof arbeiten mussten, auf dem sie aufgewachsen war.

Spenden gehen an die Lebenshilfe

Mit ihrer Reise wollen sich Vater und Tochter dafür einsetzen, dass eine offene, friedliche Gesellschaft erhalten bleibt, und sammeln deshalb Spenden für die Lebenshilfe. Einblicke in ihre „Fahrt für den Frieden“ geben sie über die Plattform Instagram unter dem Namen „Tour de Hock“. Beim Packen, Training und der Streckenplanung habe sie ihr Bruder Michael unterstützt, erzählt Johanna Hock: „Für mich ist es die erste Tour in dieser Länge.“ Etwas mehr als 1000 Kilometer aufgeteilt in zehn Etappen liegen vor Vater und Tochter. Übernachten wollen sie bei Einheimischen, die „Bed and Breakfast“ anbieten oder die sie über Freunde kennen. „Mein Französisch ist etwas eingerostet, das wird sicherlich eine Herausforderung“, sagt Johanna, die Psychologie in Regensburg studiert. Doch miteinander ins Gespräch zu kommen, sei das Ziel der Reise.

Am 21. August starten dann auch die Mitglieder des Partnerschaftsvereins Durach ihre Reise nach Saint-Michel-d‘Entraygues (Im West von Frankreich, etwa eine Auto-Stunde von Bordeaux). Hock sagt: „Es gibt eine große Delegation, bei der – zum Glück - auch einige Kinder und Jugendliche dabei sind.“

Info: Wer das Vorhaben von Gerhard und Johanna Hock mit Spenden an die Lebenshilfe und ihr französisches Pendant unterstützen will, kann das unter folgender Bankverbindung tun: IBAN DE37 7335 0000 0610 0513 36