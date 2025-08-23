Kunst in der Manege „Fumagalli ist verrückt, ich bin ganz ruhig“: So verwandelt sich Gianni Huesca zum Zirkus-Clown

Der gebürtige Italiener Gianni Huesca wird zum preisgekrönten Clown Fumagalli. Was Humor für ihn ausmacht. Ein Besuch hinter den Kulissen des Circus Krone.