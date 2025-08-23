„Fumagalli ist verrückt, ich bin ganz ruhig“: So verwandelt sich Gianni Huesca zum Zirkus-Clown

Eine Wolke von Haarspray umgibt Gianni Huesca in seinem Zirkuswagen. Er verwandelt sich in seine Kunstfigur Fumagalli. Es ist eine Stunde vor der Premiere. Schon über 30 Jahre lang tritt der 68-jährige als Clown auf – im Moment für den „Circus Krone“. Früher war er Artist. Eine Verletzung zwang ihn dazu, sich neu zu orientieren. In dieser Zeit entdeckte er sein Talent zur Komik und Kunstfigur Fumagalli entstand.
Kunst in der Manege
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden