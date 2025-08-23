Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kempten
Icon Pfeil nach unten

Gianni Huesca ist der preisgekrönte Clown Fumagalli. Er tritt mit dem Circus Krone auf.

Kunst in der Manege

„Fumagalli ist verrückt, ich bin ganz ruhig“: So verwandelt sich Gianni Huesca zum Zirkus-Clown

Der gebürtige Italiener Gianni Huesca wird zum preisgekrönten Clown Fumagalli. Was Humor für ihn ausmacht. Ein Besuch hinter den Kulissen des Circus Krone.
Von Muriel Guldan
    • |
    • |
    • |
    Vorher, nachher: Gianni Huesca tritt als Clown Fumagalli auf.
    Vorher, nachher: Gianni Huesca tritt als Clown Fumagalli auf. Foto: Felix Leufer

    Eine Wolke von Haarspray umgibt Gianni Huesca in seinem Zirkuswagen. Er verwandelt sich in seine Kunstfigur Fumagalli. Es ist eine Stunde vor der Premiere. Schon über 30 Jahre lang tritt der 68-jährige als Clown auf – im Moment für den „Circus Krone“. Früher war er Artist. Eine Verletzung zwang ihn dazu, sich neu zu orientieren. In dieser Zeit entdeckte er sein Talent zur Komik und Kunstfigur Fumagalli entstand.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden