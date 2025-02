„Das überleben viele Gründer nicht“: Oberallgäuer kämpft um Zuschuss vom Arbeitsamt

Ein Handschlag und ein mündliches Versprechen, das gelte bei ihm viel, sagt Peter Selder. Umso enttäuschter ist er jetzt. Seit Oktober ist er auf dem Weg in die Selbstständigkeit und wurde dafür auch bei der Agentur für Arbeit begleitet. Ein Gründungszuschuss war sein Ziel. Doch der wurde ihm zunächst - anders als versprochen - verwehrt. Der 43-jährige Wiggensbacher sagt: „Ich arbeite seit ich 14 Jahre alt bin. Jetzt brauche ich einmal Unterstützung. Ich habe alles gemacht, was nötig war, und trotzdem ist so lange nichts passiert.“

