Das Geld wird knapper, Kempten muss sparen: Hinter dem Stadtrat und seinen Ausschüssen liegen harte Verhandlungen: Was kann sich die Stadt noch leisten, worauf muss sie verzichten? Die Einschnitte werden wohl in allen Bereichen zu spüren sein. Ruhiger ist es da bislang in den Nachbargemeinden rund um Kempten. Wie ist die Lage dort? Wir haben stichpunktartig nachgefragt.

Bastian Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis