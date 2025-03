Was passiert, wenn private Bauarbeiten von Hochwasser-Opfern anderen Hausbesitzern schaden?

Autos, die in den Wassermassen feststecken, überspülte Gärten, vollgelaufene, verschlammte Keller und Menschen, die sich noch Monate später von diesen Strapazen erholen. Das Hochwasser im vergangenen Sommer hat auch in Kempten und im Oberallgäu Spuren hinterlassen. Nicht nur Kommunen rüsten nach, um künftig besser gegen Starkregen gewappnet zu sein, auch Hausbesitzer bereiten sich vor. Doch das sorgt mancherorts für Streit. Denn: Was den einen vor Überschwemmungen schützt, bringt den anderen möglicherweise in Gefahr. Welche Regeln es beim privaten Hochwasserschutz zu beachten gilt und welche Folgen es haben kann, wenn Grundstückseigentümer auf eigene Faust zum Beispiel einen Graben ausheben.

Laura Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasserschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis