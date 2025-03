Ein Großhändler übernimmt Holz Greiter in Kempten - was passiert mit den Angestellten?

Seit 225 Jahren gibt es die Firma Holz Greiter in Kempten. Jetzt wird das Unternehmen - das zu den ältesten in Kempten zählt - übernommen und zum 1. Juli in die Carl Götz GmbH integriert. Der Holzgroßhändler mit Sitz in Neu-Ulm will durch den Schritt expandieren und seine Marktposition in der Region stärken. „Die Übernahme ermöglicht es uns, unsere Reichweite im Allgäu noch besser auszubauen“, sagt Philipp Zumsteg. Der Geschäftsführer der Carl Götz GmbH nennt die Übernahme in einer Pressemitteilung einen wichtigen „Meilenstein“ der Unternehmensgeschichte. „Wir sind stolz darauf, dieses traditionsreiche Unternehmen zu integrieren.“

